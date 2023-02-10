Новый патриотический клип Волочковой и Джигурды украли хакеры

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Известная российская балерина Анастасия Волочкова и актер, шоумен Никита Джигурда не смогли презентовать свою новую патриотическую песню в четверг, 9 февраля, из-за действий киберпреступников.

По словам артистов, прямо накануне презентации в дело вмешались хакеры, которые ночью атаковали компьютер и стерли клип на новый сингл из облачного хранилища. В итоге журналистами была презентована уцелевшая рабочая версия композиции.

Знаменитости пообещали представить готовое видео на песню к концу февраля, сообщает Агентство городских новостей «Москва». Известно, что автором композиции стал блогер Игорь Постолов.

Джигурда и Волочкова уже несколько месяцев намекают фанатам на романтические отношения между ними. В день рождения балерины актер выложил в сеть их совместное «видео интимного характера». При этом Джигурда до сих пор состоит в официальном браке с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Марией Анисиной. Любовные похождения одиозного супруга с Волочковой спортсменка никак не комментирует.