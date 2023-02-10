Рой Джонс-младший раскритиковал сборную США за отказ от участия в ЧМ по боксу

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Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший возмутился отказом американской сборной от участия в чемпионате мира по боксу из-за допуска к состязаниям спортсменов из России.

— Лично от себя могу заверить всех спортсменов, тренеров и болельщиков в США — это решение было принято руководством, а не самими боксерами, — написал он на своей странице в одной из социальных сетей.

Причиной бойкота Соединенных Штатов стал допуск к соревнованиям российских и белорусских спортсменов под своими национальными флагами.

Мэр Парижа Анн Идальго во вторник, 7 февраля, заявила, что на Олимпиаде 2024 года во французской столице россиянам нужно выступить в составе команды беженцев, так как нейтральный статус «будет неприличным». Идальго добавила, что она выступает против участия российских спортсменов в предстоящем состязании.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Вечерней Москве», что предложение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в случае их «отрицательного отношения к спецоперации» является абсурдным.