Метель предрекли синоптики жителям и гостям Москвы 10 февраля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Облачная с прояснениями погода, небольшой снег, местами метель и гололедица ожидают жителей столичного региона в предстоящую пятницу, 10 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

Днем в российской столице столбики термометров будут находиться в диапазоне от 1 до 3 градусов ниже нуля, ночью температура опустится до 4 градусов мороза. В Подмосковье ожидается -5 градусов днем, а также похолодание до 7 градусов со знаком «минус» в ночное время суток.

Также прогнозируется ветер юго-западного направления, который будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 15 м/с. При этом атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

На выходных москвичей ожидают небольшой мороз и слабый снег. При этом характер погоды начнет меняться уже вечером в воскресенье или в начале следующей недели. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.