В Новосибирске спасатели достали из-под завалов обрушившегося дома 14 человек

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Из-под завалов обрушившегося пятиэтажного дома в Новосибирске удалось спасти 14 человек. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— По уточненным данным на 10:00 (по местному времени) 10 февраля, удалось спасти 14 граждан, включая ребенка, из них девять человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения, — говорится в материале.

В настоящий момент специалисты расчищают двор от бетонных и металлических рухнувших конструкций, сообщает Telegram-канал ведомства.

До этого спасатели завершили разбор завалов рухнувшего дома.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в жилом пятиэтажном доме № 39 по Линейной улице в Новосибирске. В результате произошло частичное обрушение здания. Жителей дома эвакуировали и расселили по пунктам временного размещения. Здание восстанавливать не планируют, гражданам будет обеспечено новое жилье.