Разбор завалов завершен на месте взрыва в жилом доме в Новосибирской области

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Спасатели МЧС России завершили разбор завалов жилого пятиэтажного здания в Новосибирске, где накануне произошел взрыв газа и погибли 13 человек. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Разбор завалов частично обрушенной пятиэтажки был завершен специалистами в 04:18 по московскому времени. На канале МЧС России в Telegram отмечается, что к ликвидации последствий трагического инцидента было привлечено 358 человек личного состава и 68 единиц спасательной техники.

До этого стало известно, что тело еще одного погибшего обнаружили в Новосибирске после взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Количество жертв трагического происшествия достигло 13 человек.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в жилом пятиэтажном доме № 39 по Линейной улице в Новосибирске. В результате произошло частичное обрушение здания. Жителей дома эвакуировали и расселили по пунктам временного размещения. Рухнувшее здание восстанавливать не планируют, гражданам будет обеспечено новое жилье.