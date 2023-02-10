Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Разбор завалов завершен на месте взрыва в жилом доме в Новосибирской области

Егор Провоторов
Происшествия
Разбор завалов завершен на месте взрыва в жилом доме в Новосибирской области
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Спасатели МЧС России завершили разбор завалов жилого пятиэтажного здания в Новосибирске, где накануне произошел взрыв газа и погибли 13 человек. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Разбор завалов частично обрушенной пятиэтажки был завершен специалистами в 04:18 по московскому времени. На канале МЧС России в Telegram отмечается, что к ликвидации последствий трагического инцидента было привлечено 358 человек личного состава и 68 единиц спасательной техники.

До этого стало известно, что тело еще одного погибшего обнаружили в Новосибирске после взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Количество жертв трагического происшествия достигло 13 человек.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в жилом пятиэтажном доме № 39 по Линейной улице в Новосибирске. В результате произошло частичное обрушение здания. Жителей дома эвакуировали и расселили по пунктам временного размещения. Рухнувшее здание восстанавливать не планируют, гражданам будет обеспечено новое жилье.

Происшествия Взрывы Новосибирская область Новосибирск
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Восстание машин: чем может быть опасен искусственный интеллект

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Все мнения
О проекте