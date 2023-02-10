Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске увеличилось до 13

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Тело еще одного погибшего обнаружили в Новосибирске после взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона.

— Число погибших выросло до 13, — сказал собеседник ТАСС утром в пятницу, 10 февраля.

До этого сообщалось, что число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 12.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в жилом доме № 39 по Линейной улице в Новосибирске. В результате произошло частичное обрушение здания. Жителей дома эвакуировали и расселили по пунктам временного размещения. Рухнувшее здание восстанавливать не планируют, гражданам будет обеспечено новое жилье.

Новый год стартовал немногим больше месяца назад, а в ряде городов России уже произошло не менее пяти крупных инцидентов в жилых домах, причиной которых, по разной информации, становился взрыв бытового газа.

Да и прошлый год запомнился большим количеством аналогичных ЧП. Почему продолжают происходить подобные трагичные инциденты и есть ли шанс их избежать, выясняла «Вечерняя Москва».