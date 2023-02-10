Флорист Ионова объяснила, как сэкономить на цветах ко Дню святого Валентина

Столичный флорист Ирина Захарьящева предлагает готовые букеты на Рижском рынке / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Накануне 14 февраля многие флористические компании планируют поднять цены на букеты. «Вечерняя Москва» узнала, какие композиции сейчас в тренде и как можно сэкономить на праздничном букете.

По словам флориста Натальи Ионовой, слишком высоких цен в День всех влюбленных бояться не стоит.

— Уже несколько лет назад наметилась тенденция, что к этому празднику цены на букеты поднимаются не более чем на два процента. Все-таки спрос не такой большой, как на 8 Марта. Конечно, некоторые магазины стремятся поднять цены до небес. Но крупные торговые точки этим не грешат. Поэтому перед праздником лучше заказать букет в интернете или приобрести в сетевом магазине, — отметила она.

Эксперт отмечает, что подорожание цветов так или иначе происходит на протяжении всего года, поэтому 14 февраля ситуацию существенно не изменит. До праздника одна красная роза стоит 99 рублей, а 14 февраля она будет стоить 103 – 105 рублей. Аналогичная ситуация и с букетами — если сейчас композиция из семи цветов в коробке (розы, хризантема, лизиантус) стоит 3499 рублей, то в праздничный день придется заплатить 3600 рублей.

— Сэкономить можно, приобретая не розы, а долгоиграющие композиции — например, гипсофилы (сухоцветы). Такие букеты стоят на 200–250 рублей дешевле, чем букеты из живых цветов. Можно, кстати, и смешивать: разбавить букет из роз гипсофилами — будет выглядеть свежо и стильно. Еще есть вариант с букетами во флористической губке — они будут радовать хозяйку гораздо дольше. И они дешевле на 100– 150 рублей. Кстати, лучше оформить заказ на букет в интернете за три–четыре дня до праздника и поставить дату — 14 февраля. Так вы получите цветы по старой цене и не будете переживать о покупке. Ведь очень часто самые красивые букеты быстро разбирают, — поясняет флорист.

В тренде, как всегда, красные розы, которые и ассоциируются с праздником. Однако если не хочется банальщины, то можно сделать букеты из тюльпанов и пионов. Последние, кстати, становятся все более популярными.

— Еще для красоты нередко добавляют в букет съедобные элементы. Например, клубнику в шоколаде, — говорит Ионова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина Сафронова, президент Ассоциации российских флористов:

— Старайтесь приобретать розы без шипов, чтобы избежать занесения инфекции. Еще я рекомендую отказаться от сорта лилий «Восточные гибриды» и гиацинтов. Они имеют очень сильный запах и могут стать причиной аллергии, если вы не знаете о предпочтениях девушки.

ЦИФРА

3 тысячи рублей в среднем готовы потратить москвичи на праздничный букет.