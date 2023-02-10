Марочко заявил, что расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр

Фото: Минобороны РФ

Иностранные наемники расположились в городе Часов Яр близ Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— В ходе анализа мест дислокации украинских формирований установлено, что в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие в основном на английском языке, — рассказал он.

По словам военного, наемники одеты в различную форменную одежду без опознавательных знаков. При себе имеют стрелковое оружие образца НАТО, цитирует Марочко РИА Новости.

Накануне российская система ПВО сбила в районе Херсона самолет Су-25 ВСУ. Кроме того, уничтожено три пикапа, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Также российская армия ликвидировала цеха украинского предприятия авиапромышленности, в которых проходила модернизация беспилотников. Уточняется, что возле населенного пункта Красногоровка в Донецкой народной республике российские войска ударили по штабу 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии.