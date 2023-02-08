Минобороны: ВС России уничтожили цеха авиазавода с дронами в Харькове

Фото: Минобороны РФ

Российские войска уничтожили в Харькове цеха украинского предприятия авиапромышленности, в которых проходила модернизация беспилотников. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В городе Харькове уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов, — заявил он.

Кроме того, возле населенного пункта Красногоровка в Донецкой народной республике российские войска ударили по штабу 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии, передает слова Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

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