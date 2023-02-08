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Минобороны: ВС России уничтожили цеха авиазавода с дронами в Харькове

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: ВС России уничтожили цеха авиазавода с дронами в Харькове
Фото: Минобороны РФ

Российские войска уничтожили в Харькове цеха украинского предприятия авиапромышленности, в которых проходила модернизация беспилотников. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В городе Харькове уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов, — заявил он.

Кроме того, возле населенного пункта Красногоровка в Донецкой народной республике российские войска ударили по штабу 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии, передает слова Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

Недавно экипаж фрегата «Адмирал Горшков» отработал в Атлантическом океане нанесение удара гиперзвуковой ракетой «Циркон». Как отметили в Минобороны РФ, в рамках учений фрегат показал высокую слаженность действий и выполнил все поставленные задачи.

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» стали настоящим кошмаром для западных военных специалистов, написал Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau. Почему эти российские ракеты можно считать особенными, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

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