Эксперты оценили загрузку петербургских отелей на ближайшие полгода
Эксперты отельного бизнеса спрогнозировали загрузку петербургских гостиниц на ближайшие полгода. Согласно их оценкам, больше всего бронирований приходится на февральские праздники.
На втором месте расположились майские праздники. На 1 мая загрузка отелей составляет 26 процентов, на 9 мая — чуть более 30 процентов.
Похожие показатели у школьных каникул, которые приходятся на конец марта. Пиковых значений количество бронирований достигло 25 марта — загрузка отелей составляет почти 30 процентов.
При этом число бронирований на 8 марта пока не слишком велико. По данным экспертов, загрузка петербургских отелей в Международный женский день составляет менее 10 процентов, передает издание «Невские новости».
Ранее эксперт по туризму Диля Демиденко рассказала, где можно недорого отдохнуть в России в предстоящие праздники. Стоит рассмотреть туры в Сочи и Абхазию. Неочевидными направлениями для коротких путешествий будут Калининград и Белоруссия, передает ФАН.
Чаще всего на период длинных февральских выходных россияне приобретают авиабилеты в Сочи, Минеральные Воды, а также в Санкт-Петербург. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту».