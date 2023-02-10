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Эксперты оценили загрузку петербургских отелей на ближайшие полгода

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты оценили загрузку петербургских отелей на ближайшие полгода
Фото: pixabay.com

Эксперты отельного бизнеса спрогнозировали загрузку петербургских гостиниц на ближайшие полгода. Согласно их оценкам, больше всего бронирований приходится на февральские праздники.

На втором месте расположились майские праздники. На 1 мая загрузка отелей составляет 26 процентов, на 9 мая — чуть более 30 процентов.

Похожие показатели у школьных каникул, которые приходятся на конец марта. Пиковых значений количество бронирований достигло 25 марта — загрузка отелей составляет почти 30 процентов.

При этом число бронирований на 8 марта пока не слишком велико. По данным экспертов, загрузка петербургских отелей в Международный женский день составляет менее 10 процентов, передает издание «Невские новости».

Ранее эксперт по туризму Диля Демиденко рассказала, где можно недорого отдохнуть в России в предстоящие праздники. Стоит рассмотреть туры в Сочи и Абхазию. Неочевидными направлениями для коротких путешествий будут Калининград и Белоруссия, передает ФАН.

Чаще всего на период длинных февральских выходных россияне приобретают авиабилеты в Сочи, Минеральные Воды, а также в Санкт-Петербург. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту».

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