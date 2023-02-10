СМИ: Стало известно о возможном концерте в Лужниках после послания Путина

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле планируют провести митинг-концерт в Лужниках после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщили три источника, знакомые с обсуждением вопроса.

Так, мероприятие может пройти 22 февраля, его участником должен стать российский лидер. Как уточняется, концерт в Лужниках станет «продолжением» послания парламенту. Также в ходе митинга-концерта могут быть организованы площадки на военно-патриотическую тематику. Однако на данном этапе по этому вопросу решение еще не принято.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что ему «пока нечего сказать» о мероприятии в Лужниках, сообщает РБК.

2 февраля пресс-секретарь ответил на вопрос о возможном проведении мероприятий к годовщине начала СВО. По его словам, на текущий момент нет информации о проведении мероприятий в честь годовщины спецоперации на Украине. Помимо этого, официальный представитель Кремля переадресовал Министерству иностранных дел РФ вопрос журналистов о том, когда выйдут материалы к годовщине спецоперации — до этого появление таких материалов анонсировали в МИД.

7 февраля депутат Госдумы Денис Парфенов назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию — по его словам, оно может состояться 22 февраля. В свою очередь глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в ходе заседания также допустил, что послание состоится в этот день.