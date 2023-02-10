Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Журова прокомментировала решение перенести ЧМ-2025 из Казани в Сингапур

Ирина Игнатенко
Спорт
Журова прокомментировала решение перенести ЧМ-2025 из Казани в Сингапур
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Олимпийская чемпионка по скоростному бегу на коньках, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Международной федерации плавания о переносе чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года из Казани в Сингапур.

Она отметила, что стоило ожидать подобного решения от международной организации, учитывая нынешнюю геополитическую обстановку.

Журова добавила, что о переносе соревнований было объявлено сейчас, чтобы организаторы успели за оставшееся время подготовить все необходимое для проведения соревнований, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь бронзовый призер летних Олимпийских игр в Токио, прыгун в воду Александр Бондарь сообщил, что расстроен тем, что соревнования не удастся провести в России. Он выразил надежду на то, что в ближайшие годы наступит время, когда в России будут проводить крупнейшие соревнования, передает ФАН.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены из России и Белоруссии могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

Спорт Соревнования Плавание
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте