Журова прокомментировала решение перенести ЧМ-2025 из Казани в Сингапур

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Олимпийская чемпионка по скоростному бегу на коньках, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Международной федерации плавания о переносе чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года из Казани в Сингапур.

Она отметила, что стоило ожидать подобного решения от международной организации, учитывая нынешнюю геополитическую обстановку.

Журова добавила, что о переносе соревнований было объявлено сейчас, чтобы организаторы успели за оставшееся время подготовить все необходимое для проведения соревнований, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь бронзовый призер летних Олимпийских игр в Токио, прыгун в воду Александр Бондарь сообщил, что расстроен тем, что соревнования не удастся провести в России. Он выразил надежду на то, что в ближайшие годы наступит время, когда в России будут проводить крупнейшие соревнования, передает ФАН.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены из России и Белоруссии могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.