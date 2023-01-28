Президент МОК допустил участие России на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом

Фото: depositphotos

Спортсмены из России и Белоруссии могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в субботу, 28 января.

— Отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже, — отметил он.

По словам Баха, несмотря на призывы Украины изолировать россиян, спортсмены не должны подвергаться дискриминации. Кроме того, это не соответствует целям МОК, передает Spiegel Sport.

25 января МОК предложил допустить спортсменов из России и Белоруссии, которые не участвуют в поддержке специальной военной операции РФ на Украине, до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал «ВМ», что предложение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в случае их «отрицательного отношения к спецоперации» является абсурдным.