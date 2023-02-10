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Приметы и советы

Макрон заявил, что может лишить Путина ордена Почетного легиона

Никита Худяков
В мире
Макрон заявил, что может лишить Путина ордена Почетного легиона
Фото: president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности лишить российского лидера Владимира Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщило агентство «Франс Пресс».

— Я ничего не исключаю. Но сегодня у меня нет такого решения, — заявил он после окончания саммита Евросоюза в Брюсселе.

По словам французского лидера, такие решения имеют большой смысл, поэтому для их принятия необходимо выбрать подходящий момент. Макрон считает возможное лишение Путина награды «символическим, но важным вопросом», пишет РИА Новости.

До этого Макрон заявил, что хочет продолжать диалог с Россией, несмотря на критику со стороны западных коллег. Вместе с этим французский лидер заявил, что обеспечение порядка в мире является «общей ответственностью».

Кроме того, посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что западные государства пообещали передать украинской стороне 321 тяжелый танк. По его словам, эта цифра складывается из официальных подтверждений о поставках тяжелых вооружений рядом западных стран.

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