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Приметы и советы

Названы причины снижения стоимости аренды жилья в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Названы причины снижения стоимости аренды жилья в Петербурге
Фото: Unsplash

Снижение средней арендной ставки на жилье зафиксировали в Северной столице в январе текущего года. По сравнению с уровнем прошлого года стоимость опустилась на 10 процентов, составив 27 тысяч рублей. Причины снижения стоимости аренды назвал вице-президент ассоциации риелторов Петербурга Юрий Загоровский.

— Объясняется произошедшее снижением спроса. Значительное количество людей из тех, кто арендовал жилье, уехало за границу. По определенным причинам покинула страну и значительная часть гастарбайтеров, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

При этом Загоровский добавил, что ситуация на рынке аренды постоянно меняется, на него влияют много факторов, поэтому сложно прогнозировать дальнейшее развитие событий.

Ранее эксперты сообщили о спаде спроса в элитном сегменте аренды загородного жилья в Подмосковье со ставками выше миллиона рублей. В целом за 2022 год уровень спроса на аренду элитных подмосковных особняков рухнул по сравнению с результатами 2021 года почти на 14 процентов, передает Nation news.

Риелтор Олег Бендриков в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что спрос на жилье в столице упал, однако многие собственники все еще надеются продать квартиру по цене выше рыночной. Некоторое снижение стоимости недвижимости возможно в течение года в определенные сезоны. Кроме того, существуют способы сэкономить на покупке квартиры уже сейчас.

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