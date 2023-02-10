Названы самые популярные и востребованные профессии в Подмосковье

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Наиболее востребованными в Московской области являются прикладные профессии в сфере транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, перерабатывающего производства, швейного производства. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Она отметила, что в регионе много вакансий для менеджеров, бухгалтеров, администраторов. Также у работодателей большой спрос на профессии в сфере транспорта, ЖКХ, перерабатывающего производства, швейного производства. По словам Болатаевой, бизнесу нужны прикладные специалисты, передает РИАМО.

Ранее Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН рассказал о нехватке работников в каждой профессиональной сфере России. Сегодня это главная проблема более 55 процентов компаний и предприятий, передает издание argumenti.ru.

Свыше 100 тысяч москвичей с начала текущего года устроились на работу благодаря поддержке службы занятости. Об этом 28 декабря сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.