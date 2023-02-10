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Эксперт Победоносцев рассказал, что делать, если человек почувствовал в квартире запах газа

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Победоносцев рассказал, что делать, если человек почувствовал в квартире запах газа
Фото: shutterstock

Руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал, что делать, если человек почувствовал в квартире запах газа.

Эксперт отметил, что в голове всегда должна быть четкая схема действий в подобных ситуациях.

Сначала необходимо перекрыть газовый вентиль. Затем стоит распахнуть все окна, чтобы создать естественную вентиляцию (метан-пропан-бутановая смесь легче воздуха, поэтому она быстро просочится на улицу, что снизит процент загазованности)

После этого нужно позвонить в газовую службу (104) для вызова специалиста, передает МИР 24.

10 февраля стало известно, что число погибших при взрыве газа в новосибирской пятиэтажке выросло до 13. Спасатели нашли тело еще одного человека, передает Nation news.

Прошлый год запомнился большим количеством аналогичных ЧП. Почему продолжают происходить подобные трагичные инциденты и есть ли шанс их избежать, выясняла «Вечерняя Москва».

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