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Приметы и советы

Три жилых корпуса возведут по реновации в Крюкове

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Три жилых корпуса возведут по реновации в Крюкове
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столичном районе Крюково возведут дом из трех корпусов для участников программы реновации. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила глава Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

— Рядом с домом сформируют проезды, тротуары и пешеходные зоны, установят различные малые архитектурные формы и сформируют наружное освещение. Для игр детей, отдыха взрослых и занятий спортом оборудуют отдельные площадки, — рассказала она.

В ходе работ специалисты разобьют газоны и высадят зеленые насаждения. В доме будет 580 квартир: 118 однокомнатных, 311 двухкомнатных и 151 трехкомнатная. Здание будет расположено по адресу Заводская улица, дом 8, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что свыше двух тысяч жителей смогут переехать в новостройку по программе реновации в столичном районе Лефортово. Дом состоит из четырех корпусов с подземной автостоянкой.

8 февраля министр правительства Москвы и глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что свыше 1,7 тысячи семей из Северного административного округа Москвы (САО) получили в 2022 году новые равнозначные квартиры по программе реновации. По его словам, всего на данный момент в САО расселено 35 старых домов, жители еще 23 находятся в процессе переселения.

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