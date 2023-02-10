Компания Unilever заявила о продолжении работы в России

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Британская компания Unilever опровергла появившуюся накануне информацию о прекращении работы в России. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организации.

— Позиция Unilever в отношении деятельности в России не изменилась. Предприятия Unilever в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы — операционную деятельность в стране, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж, — говорится в сообщении.

В качестве приоритетного направления компания выделяет обеспечение высокого качества и доступности своих товаров для российских потребителей.

До этого появилась информация о риске прекращения деятельности Unilever на территории России. В опубликованном годовом отчете компании говорится, что предприятие предоставляет рабочие места для более чем трех тысяч человек. В прошлом году, согласно отчету, доля российского бизнеса в обороте группы составила 1,4 процента, а в чистой прибыли — два процента.

До этого стало известно, что крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания International Paper уходит с российского рынка и продает 50-процентную долю в холдинге Ilim SA.