Нутрициолог Зубарева рассказала, кому стоит отказаться от употребления шоколадной пасты

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Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Наталья Зубарева рассказала, кому не стоит есть шоколадную пасту.

Эксперт пояснила, что в составе шоколадной пасты содержится большое количество сахара. Сахар угнетает иммунную систему. Высокий уровень глюкозы мешает работе иммунных клеток нейтрофилов. Кроме того, сахар способствует появлению высыпаний на коже.

— Не рекомендую есть шоколадные пасты всем, кто заботится о своём здоровье, а особенно тем, кто имеет лишний вес, хронические заболевания, в том числе патологии эндокринной, сердечно-сосудистой систем, — рассказала Зубарева в комментарии aif.ru.

Лучше обойтись без этого продукта беременным женщинам и детям, от малышей до старших школьников.

Ранее диетолог Наталья Круглова посоветовала не есть на завтрак продукты, которые содержат простые углеводы. Это, например, некоторые готовые завтраки, в составе которых есть много сахара, сдобная выпечка, сладости, передает РИАМО.

До этого диетолог Евгения Пегова рассказала, какие молочные продукты могут навредить организму.