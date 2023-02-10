Медведев заявил, что Байден по рассеянности может начать третью мировую войну

Фото: Администрация президента РФ

Президент США Джо Байден может по рассеянности начать третью мировую войну. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

— Старик Байден вроде бы собрался на второй срок. Чем отметился на первом: путает названия, имена, даты и теряется в собственном офисе... потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше ста миллиардов долларов, но сваливает все экономические проблемы США на происки России, может по рассеянности начать третью мировую войну, — написал он.

Также по словам зампреда Совбеза, Байден запомнился людям тем, что хранит в гараже личного дома секретные документы. Медведев добавил, что «прогрессирующая деменция — не помеха» для того, чтобы повторно избраться на пост президента США.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы Олег Морозов предложил Следственному комитету России возбудить уголовное дело в отношении Байдена. Он считает, что в качестве свидетеля по этому делу можно вызвать автора недавней статьи о причастности США ко взрывам на «Северных потоках» — американского журналиста Сеймура Херша.