В Госдуме призвали СК возбудить уголовное дело против Байдена

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Следственному комитету (СК) России следует возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена по обвинению в терроризме. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

— СК вполне может возбудить уголовное дело в отношении Байдена и компании по обвинению в терроризме, — сказал он.

Депутат также предложил в качестве свидетеля по этому делу вызвать автора недавней статьи о причастности США ко взрывам на «Северных потоках» — американского журналиста Сеймура Херша, передает РИА Новости.

Накануне американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал о том, что американские водолазы под прикрытием учений НАТО летом 2022 года заложили взрывчатку под «Северные потоки», а затем ее активировали норвежцы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расследование Херша касательно «Северных потоков» показывает необходимость открытого международного следствия и наказания виновных. По его словам, с российской стороны уже были заявления о причастности Запада к организации терактов.