Пьяный мужчина с пистолетом напал на ларек на севере Москвы

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Москва, Фестивальная улица Карта всех событий

На севере столицы мужчина с пистолетом угрожал продавцу ларька в торговом центре. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в пятницу, 10 февраля.

Инцидент произошел в торговом центре на Фестивальной улице. Пьяный мужчина по неизвестным причинам возмутился действиям сотрудника «торгового островка», достал пистолет, начал угрожать ему, нецензурно выражаясь. Продавец нажал на «тревожную кнопку».

Сигнал поступил патрулю вневедомственной охраны Росгвардии. Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали дебошира, несмотря на попытку скрыться. Им оказался 37-летний москвич.

Оружие у мужчины изъяли. Экспертиза показала, что пистолет был пневматическим. Для дальнейших разбирательств задержанного передали сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.

Другого злоумышленника росгвардейцы задержали на юго-западе Москвы. Пьяный мужчина ворвался в магазин с ножом и угрозами попытался заставить продать ему алкоголь.