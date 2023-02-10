Бывшего губернатора Хабаровского края Фургала приговорили к 22 годам колонии

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Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Московского областного суда в пятницу, 10 февраля.

Фургала признали виновным по делу об организации убийств бизнесменов, совершенных в 2004–2005 годах, а также по делу об организации преступного сообщества и мошенничествах в особо крупном размере.

По версии следствия, бывший губернатор «разбирался» с конкурентами в Хабаровском крае и Амурской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Его сообщникам назначили: Андрею Карепову — 22 года лишения свободы, Андрею Палею — 17 лет и Марату Кадырову — 9 лет. Все четверо, включая Фургала, отправятся в колонию строгого режима.

2 февраля присяжные признали обвиняемого виновным по всем статьям. Накануне объявления приговора государственное обвинение просило приговорить Фургала к 23 годам колонии строгого режима.