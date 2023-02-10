Сергей Собянин: Малых и средних предприятий в Москве в 2022 году стало больше на семь процентов
В прошлом году количество малых и средних предприятий в столице увеличилось на семь процентов. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Число небольших производств, научных стартапов и ИТ-компаний растет во многом благодаря нашей регулярной поддержке бизнеса: консультируем в центрах услуг для бизнеса, помогаем с кредитами и льготной ставкой в первый год работы компаний, — поделился глава города.
На сегодняшний день в столице можно заметить положительную динамику в приоритетных сферах: количество производственных предприятий увеличилось на 4,2 процента; научных разработок и исследований — на 2,8 процента; связи и информационных технологий — на 3,4 процента, написал Собянин в своем Telegram-канале.
До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что объем потребления электроэнергии столичным коммерческим сектором в прошлом году достиг 32 миллиардов киловатт-часов. Этот показатель почти на два процента превышает показатели 2021 года.
9 февраля мэр сообщил, что за прошедший 2022 год в столице произвели в 6,6 раза больше одежды, чем годом ранее. По его словам, в Москве все чаще появляются новые категории узкоспециализированных товаров.