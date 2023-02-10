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Сергей Собянин: Число самозанятых в Москве за год выросло на 42 процента

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин: Число самозанятых в Москве за год выросло на 42 процента
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В 2022 году в столице стало больше самозанятых на 42 процента. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Самозанятые в Москве чаще всего заняты в пассажирских перевозках, доставке, сдаче квартир в аренду, рекламе, строительстве, — рассказал он.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Кроме того, в качестве самозанятых числятся те, кто зарабатывает с помощью своего творческого хобби: художники, плотники, аниматоры и другие. Собянин в своем Telegram-канале назвал преимущества такого налогового режима: в частности, простота регистрации, отсутствие отчетности и низкие ставки по налогам. В общей сложности число самозанятых в городе выросло на 365 тысяч человек.

В приложении «Мой налог» и личном кабинете для самозанятых стала доступна авторизация по учетной записи на портале «Госуслуги». Благодаря этому предприниматели смогут войти в профиль при помощи подтвержденной учетной записи или быстро зарегистрироваться. Что нужно для оформления самозанятости онлайн в 2023 году и какие льготы это дает — в материале «Вечерней Москвы».

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