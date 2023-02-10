Двое мужчин ограбили продуктовый магазин в центре Москвы. Видео
В центре столицы двое злоумышленников ограбили продуктовый магазин. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в пятницу, 10 февраля.
Инцидент произошел в торговой точке на Малой Грузинской улице. Двое мужчин зашли в супермаркет, набрали товаров в корзину, после чего скрылись, не заплатив. Действия злоумышленников были спланированными: один из них заранее «открыл» автоматические двери для убегающего подельника.
Преступление пытался пресечь сотрудник магазина, но воры побили его и сбежали.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на площади Тверской заставы. Ими оказались два 30-летних гостя столицы, временно проживающих в городе.
Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Другого злоумышленника задержали полицейские в Подмосковье. За два месяца мужчина смог ограбить 11 магазинов.