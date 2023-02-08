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Житель Подмосковья ограбил 11 магазинов за два месяца

Степан Жирнов
Происшествия
Житель Подмосковья ограбил 11 магазинов за два месяца
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Житель Подмосковья совершил серию преступлений, обокрав и ограбив 11 магазинов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 8 февраля.

По ее словам, злоумышленник в течение двух месяцев заходил в торговые залы в городе Клине, набирал товары в корзинку или раскладывал по карманам, а после просто уходил, не заплатив. В пяти случаях из 11 его действия замечали сотрудники магазинов и пытались остановить. Каждый раз мужчине удавалось скрываться вместе с похищенным. Таким образом, за весь период он нанес магазинам материальный ущерб в размере около 100 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабеж». Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель. Фигуранта заключили под стражу.

Другое ограбление произошло в Зеленограде. Злоумышленник проследил за женщиной от автобуса до темного переулка, после чего неожиданно напал на пострадавшую и отнял телефон.

Подмосковье грабеж Московская область МВД Преступления
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