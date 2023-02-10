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Синоптик Колесов рассказал, почему пришлось закрыть дамбу в Санкт-Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Колесов рассказал, почему пришлось закрыть дамбу в Санкт-Петербурге
Фото: Unsplash

Сильный ветер спровоцировал подъем воды в реках Санкт-Петербурга и заставил закрыть дамбу. Начальник Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что пик непогоды ожидается ближе к вечеру.

Синоптик рассказал, что 10 февраля в восточной части Финского залива из-за прохождения атмосферного фронта усилится юго-западный и западный ветер.

— Все это смещается в сторону Санкт-Петербурга, угроза того, что будет очень высокий уровень воды, близкий к наводнению, из-за этого закрыли дамбу. В начале ночи все ослабнет, станет уже более-менее спокойно, — уточнил специалист.

Колесов добавил, что для февраля наводнения — явление нехарактерное. За всю историю Санкт-Петербурга произошло всего 12 случаев, шесть из них — в XXI веке, передает «360».

Ранее сейсмолог, старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев не исключил возможности небольшого движения земной коры на территории Санкт-Петербурга.

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