Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Электробусный парк «Красная Пахра» позволил организовать экологичные маршруты в ТиНАО

Евгений Жуков
Город
Электробусный парк «Красная Пахра» позволил организовать экологичные маршруты в ТиНАО
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Столичное руководство активно развивает экологичный и комфортный наземный электротранспорт, всего за четыре года электробусный парк города стал одним из крупнейших в мире. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 10 февраля.

Организовать экологичные маршруты в Новую Москву помогло открытие первого в России и крупнейшего в Европе электробусного парка «Красная Пахра». Эта площадка представляет собой инновационный и уникальный комплекс, рассчитанный на хранение и обслуживание машин.

Здесь специалисты ремонтируют автобусы и электробусы, которые курсируют по ТиНАО. Все дизельные транспортные средства, добавили в пресс-службе, со временем будут заменены на экологичные.

По словам руководителя отдела эксплуатации автобусов с электрическим двигателем Петра Козлова, расположение комплекса позволило сократить нулевые рейсы без пассажиров: теперь транспорт быстрее доезжает до конечной остановки, а в утреннее время оперативнее довозит жителей Новой Москвы до ближайших станций метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что в Новой Москве за последние два года ввели 43 новые остановки.

Транспорт Новая Москва Электробусы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте