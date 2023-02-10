Электробусный парк «Красная Пахра» позволил организовать экологичные маршруты в ТиНАО

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Столичное руководство активно развивает экологичный и комфортный наземный электротранспорт, всего за четыре года электробусный парк города стал одним из крупнейших в мире. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 10 февраля.

Организовать экологичные маршруты в Новую Москву помогло открытие первого в России и крупнейшего в Европе электробусного парка «Красная Пахра». Эта площадка представляет собой инновационный и уникальный комплекс, рассчитанный на хранение и обслуживание машин.

Здесь специалисты ремонтируют автобусы и электробусы, которые курсируют по ТиНАО. Все дизельные транспортные средства, добавили в пресс-службе, со временем будут заменены на экологичные.

По словам руководителя отдела эксплуатации автобусов с электрическим двигателем Петра Козлова, расположение комплекса позволило сократить нулевые рейсы без пассажиров: теперь транспорт быстрее доезжает до конечной остановки, а в утреннее время оперативнее довозит жителей Новой Москвы до ближайших станций метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что в Новой Москве за последние два года ввели 43 новые остановки.