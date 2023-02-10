Минпросвещения опровергло информацию о наличии у семьи Кравцова недвижимости в Чехии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Информация о наличии у семьи главы Минпросвещения России Сергея Кравцова недвижимости в Чехии является недостоверной. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Появившиеся в Telegram-каналах и зарубежных СМИ сообщения о якобы недвижимости семьи министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Чехии не имеют ничего общего с действительностью. Это очередной фейк, — передает сообщение ТАСС.

Также в министерстве подчеркнули, что подобная информация является попыткой дестабилизировать внутреннюю ситуацию. Ранее Telegram-каналы со ссылками на СМИ сообщали, что местные власти ведут расследование в отношении недвижимости в Карловых Варах. По их данным, она якобы принадлежит родственникам Кравцова и оценивается в 33 миллиона рублей.