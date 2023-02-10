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Собянин рассказал о результатах работы программы «Мой район» в районе Ховрино

Евгений Жуков
Город
Собянин рассказал о результатах работы программы «Мой район» в районе Ховрино
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва, Петрозаводская улица Карта всех событий

В районе Ховрино в скором времени откроются новая школа, детский сад и поликлиника. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Детский сад на 350 мест на Петрозаводской улице завершим весной. В нем будут бассейн, музыкальный и физкультурный залы, спортивные и прогулочные площадки, — сказал глава города.

Фото: Telegram / Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Сергей Собянин
Фото: Telegram / Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Сергей Собянин
Фото: Telegram / Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Сергей Собянин
Фото: Telegram / Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Сергей Собянин
Фото: Telegram / Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Сергей Собянин

Собянин добавил, что новый учебный корпус на 500 мест для школы № 1474 заработает уже 1 сентября. Здесь предусмотрены IT-полигон, читальный зал с медиатекой, а также многофункциональные пространства.

В свою очередь детская поликлиника на Зеленоградской улице начнет свою работу уже этой весной. Медучреждение будет подготовлено по новому столичному стандарту.

Благодаря этой поликлинике современные медуслуги будут получать свыше 13 тысяч детей. На примере Ховрина хорошо заметны результаты программы «Мой район», основной задачей которой является формирование комфортных условий для жизни во всех районах, вне зависимости от их удаленности от центра, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин рассказал о строительстве школы и детского сада на улице Константина Симонова.

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