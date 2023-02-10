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Приметы и советы

Астролог Глоба предупредила о возможной трагедии два знака зодиака

Никита Худяков
Общество
Астролог Глоба предупредила о возможной трагедии два знака зодиака
Фото: YouTube / Надежда Стрелец

Астролог Тамара Глоба рассказала, что март может обернуться трагедией для двух знаков зодиака, если они вовремя не спохватятся.

Тельцы могут оказаться в гуще финансовых проблем. Тяга к роскоши может загнать их в финансовые долги, а проблемы способны свалиться в одну кучу.

Ракам стоит быть аккуратнее. Здоровье представителей этого знака зодиака может дать сбой, поэтому при любых симптомах нужно сразу бежать к врачу.

Глоба отметила, что в итоге все для них закончится хорошо. Тельцам и Ракам нужно прислушиваться к советам окружающих, передает Teleprogramma.pro.

Карта желаний — прекрасный инструмент для определения и реализации своих желаний на год. Как правильно ее составить и когда это лучше делать, «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт и ясновидящая Мирелла Гасанова.

До этого астрологи предупредили, что текущей весной Девам категорически нельзя брать кредиты, так как подобные решения могут оказать негативное влияние в будущем. Им рекомендуется рассчитывать только на свои силы.

Также астрологи сообщили, что в последний зимний месяц некоторые представители зодиакального круга смогут улучшить материальное положение.

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