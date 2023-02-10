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Движение трамваев по проспекту Мира восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение трамваев по проспекту Мира восстановили после ДТП
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Докукина Карта всех событий

Трамвайные пути на проспекте Мира освободили после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 10 февраля.

— Восстановлено движение трамваев на проспекте Мира, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в районе остановки «Улица Докукина». На путях столкнулись два автомобиля.

Другое ДТП произошло утром на Ленинградском шоссе с участием грузовика и автомобиля такси. В результате аварии один человек погиб, еще один госпитализирован. Момент столкновения попал на видео.

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