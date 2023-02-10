Путин назначил Коронелли на пост посла России на Кубе
Президент России Владимир Путин назначил послом страны на Кубе Виктора Коронелли, при этом освободив от обязанностей Андрея Гуськова. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 10 февраля.
— Назначить Коронелли Виктора Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Куба, — говорится в документе.
6 февраля Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Нургалиев занимал пост замсекретаря Совета безопасности с 2012 года, на его место назначен Алексей Шевцов.
10 февраля Владимир Булавин был освобожден от должности главы Федеральной таможенной службы в связи с достижением 70 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин также назначил временно исполняющим обязанности руководителя ФТС Руслана Давыдова. Ранее он занимал пост первого заместителя руководителя ведомства.