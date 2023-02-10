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Приметы и советы

Путин назначил Коронелли на пост посла России на Кубе

Евгений Жуков
В мире
Путин назначил Коронелли на пост посла России на Кубе
Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил послом страны на Кубе Виктора Коронелли, при этом освободив от обязанностей Андрея Гуськова. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 10 февраля.

— Назначить Коронелли Виктора Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Куба, — говорится в документе.

6 февраля Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Нургалиев занимал пост замсекретаря Совета безопасности с 2012 года, на его место назначен Алексей Шевцов.

10 февраля Владимир Булавин был освобожден от должности главы Федеральной таможенной службы в связи с достижением 70 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин также назначил временно исполняющим обязанности руководителя ФТС Руслана Давыдова. Ранее он занимал пост первого заместителя руководителя ведомства.

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