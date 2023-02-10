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СК организовал проверку реабилитационного центра в Подмосковье из-за жалоб пациентов

Александр Афонин
Происшествия
СК организовал проверку реабилитационного центра в Подмосковье из-за жалоб пациентов
Фото: СК РФ

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку реабилитационного центра, сотрудники которого жестоко обращались с пациентами. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 10 февраля.

— По информации, озвученной в сюжете одного из телевизионных каналов, об услугах, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, оказываемых в одном из реабилитационных центров, следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка, — сказала она.

На данный момент следователи занимаются сбором необходимой информации. После этого правоохранители дадут оценку действиям сотрудников центра.

Из подмосковного реабилитационного центра сбежали 19 пациентов, проходивших там лечение от наркотической и алкогольной зависимости. По словам беглецов, вместо помощи в учреждении им «предлагали» только регулярные побои и издевательства. «Вечерней Москве» удалось узнать, что на самом деле происходило за высоким забором рехаба.

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