«Восстановить душевный баланс»: пять лайфхаков, как быстро избавиться от негативных мыслей

Фото: Pexels

Время от времени каждого человека одолевают дурные мысли. Как справиться с тревогой, страхом, сильным раздражением и восстановить душевный баланс? Как противостоять негативным эмоциям, «Вечерней Москве» рассказал психолог и психотерапевт Артем Толоконин, основатель клиники психосоматической медицины NeoVita, института психосоматики, центра психотерапии, онлайн-школы и агентства психогенеалогических исследований.

Доведите ситуацию до абсурда

Самый простой способ справиться с сильной тревогой — это мысленно довести тревожащую вас ситуацию до абсурда. Советую представить, что все пугающее и раздражающее вас вдруг сбылось в реальности.

Например, если человека сильно беспокоит экономическая ситуация в стране или очень докучает назойливый сосед, он должен представить, что его самые мрачные прогнозы оправдались. Затем нужно прочувствовать свои мысли еще некоторое время. Уверяю, что после такой техники становится гораздо легче.

Этот способ является действенной практикой, которая реально работает, причем в любой ситуации. Еще один яркий пример: если мать все время боится, что ее ребенок заболеет, на приеме специалист попросит ее представить, что будет, если тот вдруг умрет.

Многие женщины говорят, что тогда станут помогать другим ребятам или родят другого ребенка. То есть они пытаются найти выход из ситуации, доведенной до абсурда. После этого проблема дурных мыслей на определенную тему исчезает.

Формируйте позитив в своей голове

Каждому человеку очень важно научиться фокусироваться на позитивных моментах. Что это значит на практике? Приучите себя концентрироваться на радостных и хороших событиях в своей жизни. Поступайте так не только тогда, когда в голову лезут плохие мысли, а постоянно. Рекомендую освоить данную технику и применять ее на практике каждый день. Если тревога, страх или раздражение сопровождают вас все время, концентрируйтесь на хороших моментах три–четыре раза в день по десять–пятнадцать минут.

С чего начать?

Обратить внимание на свое дыхание, сосредоточившись на нем и осознав, что вы получили настоящий дар. Думайте о том, что через дыхание жизнь ярким потоком устремляется в ваше сознание. Наслаждайтесь этим процессом, будьте благодарны вселенной и богу за такую простую, но в то же время чудесную вещь. Когда человек концентрируется на хорошем, его настроение заметно улучшается.

Наполнять свое пространство позитивом гораздо легче в кругу таких же жизнерадостных людей. Вот почему важно окружить себя личностями, которые говорят хорошие вещи и наполнены радостью. Позитив заразителен, поэтому при общении с веселыми личностями мы «отзеркаливаем» их поведение. Вскоре оно становится нашей нормой.

Обратитесь к специалисту

Психотерапия — очень полезная и важная вещь. Когда вы приходите на прием со своими проблемами, специалист вникает в них, ищет корни, изучает сложившуюся ситуацию. К каждому человеку профессионал подходит индивидуально, поскольку, что работает с одним, может не сработать с другим.

У хорошего специалиста всегда найдется много решений, такой способ справиться с проблемой очень эффективен. Рекомендую обращаться к экспертам, когда понимаете, что проблемы заметно снижают качество жизни, а избавиться от душевного дискомфорта другими методами не получается.

Работайте с телом

Еще одним способом борьбы с негативом является работа с телом, доступная каждому человеку. Очень важно регулярно заниматься спортом или любой другой активной деятельностью, которая вынуждает концентрироваться на процессе. Танцуя, занимаясь йогой или любой физической тренировкой, вы сосредотачиваетесь на том, что делаете, постепенно отвлекаясь от волнующей проблемы.

В этот самый момент настроение человека меняется, постепенно улучшается, и он обретает душевную гармонию. Так возникают необходимые позитивные мысли, которые в данном случае являются базой для дальнейшего формирования правильных установок.