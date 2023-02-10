Минстрой предложил Путину включить мебель в стоимость ипотеки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Глава Минстроя Ирек Файзуллин обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативой о включении мебели в стоимость ипотеки. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— В целях поддержки жителей и развития лесопромышленного комплекса просим поддержать инициативу приобретения предметов мебели российского производства за счет средств ипотеки при покупке строящегося жилья, — сказал министр.

Он также добавил, что реализация подобной инициативы позволит снизить стоимость мебели для конечного потребителя за счет ее включения в тело кредита, а также обеспечит дополнительный спрос у россиян на товары отечественного производства, передает официальный сайт Кремля.

До этого Путин поручил правительству до 1 июля 2023 года представить предложения по дополнительным льготным ипотечным программам для молодежи и молодых семей.

В конце 2022 года кабмин расширил условия программы семейной ипотеки, благодаря чему ею смогут воспользоваться семьи с двумя несовершеннолетними детьми.