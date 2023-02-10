Москвичам рассказали, как специалисты подкармливают диких животных зимой

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды подкармливают диких животных в зимние холода. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В холодное время года «шеф-повара» еженедельно готовят угощения для зайцев, косуль и лосей. В основное меню входят сено, веники, сочные корма, концентрированные корма, а также минеральная прикормка и соль.

Соль нужна лосям и косулям: травоядные животные потребляют исключительно мох, ветки, ягоды, траву, грибы. В составе такой еды нет комплекса необходимых микроэлементов, а соль богата минералами.

Самцам соль необходима для роста рогов, а самкам — для вынашивания здорового потомства, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы». При этом эксперты подчеркнули, что животные нуждаются в подкормке не с наступлением календарной зимы, а при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове, когда добывать пищу самостоятельно становится особенно сложно.

До этого специалисты Мосприроды рассказали, как правильно подкармливать птиц зимой. Зимующие в Москве птицы имеют хороший обмен веществ и высокую температуру тела. Благодаря этому они без особых сложностей переживают холода, если не испытывают недостатка в пище.