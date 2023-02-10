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Трамвайную остановку «Погонный проезд» временно перенесут с 13 февраля

Александр Афонин
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Трамвайную остановку «Погонный проезд» временно перенесут с 13 февраля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Погонный проезд Карта всех событий

В связи с проведением строительных работ трамвайная остановка «Погонный проезд» будет перенесена в сторону Богородского на 130 метров вперед. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 13 февраля остановка «Погонный проезд» для трамваев 2, 4, 7 в сторону Богородского переносится на 130 метров вперед. Изменения — на время строительных работ, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в нескольких районах Москвы с 11 февраля текущего года будут перемещены ряд трамвайных остановок. Изменения затронут такие посадочные пункты, как «Проспект Маршала Жукова», «Пантелеевская улица», «Самотечная улица» и «Никоновский переулок».

Кроме того, в связи с проведением работ на Авиамоторной улице маршрут трамвая № 12 будет продлен 11 и 12 февраля до Лефортовского моста. Посадка пассажиров у станции метро «Авиамоторная» при движении в сторону 16-й Парковой улицы будет осуществляться с противоположной платформы.

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