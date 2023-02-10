Белый дом: Байден посетит Польшу 20–22 февраля

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Президент США Джо Байден посетит Польшу в период с 20 по 22 февраля. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Американский лидер встретится с польским коллегой Анджеем Дудой, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, а также коллективные усилия по поддержке украинской стороны и «усилению сдерживания в рамках НАТО».

Кроме того, глава американского государства выступит с речью в преддверии годовщины российской специальной военной операции на Украине и расскажет, как Соединенные Штаты «сплотили весь мир, чтобы поддержать украинский народ, защищающий свою свободу и демократию», передает радио Sputnik.

Недавно Байден заявил, что российская спецоперация на Украине стала «испытанием на века». Также президент в очередной раз пообещал продолжать оказывать помощь украинскому руководству.

Аналитик Fox News Ребека Коффлер назвала три главные ошибки Белого дома в стратегии по Украине. По словам специалиста, одной из ошибок властей США стала неспособность мыслить на несколько шагов вперед.