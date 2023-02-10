Путин поручил сделать ипотеку на деревянные дома более доступной

Фото: администрация президента РФ

Российское руководство должно сделать более доступными ипотечные кредиты на деревянные дома, а также подумать над использованием в этом сегменте механизма эскроу-счетов. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Безусловно, нужно поддержать внутренний спрос на продукцию отрасли. В том числе повысить объем и доступность ипотеки по строительству индивидуальных домов из древесины, — сказал глава государства.

Он также выразил мнение, что для реализации этой задачи можно было бы применить механизм, который на сегодняшний день действует в строительстве многоквартирных домов, а именно эскроу-счета, «которые гарантируют как сохранность средств покупателей жилья, так и финансирование стройки».

Путин подчеркнул, что благодаря такому решению граждане будут иметь гарантию того, что «их деньги просто так не пропадут», передает официальный сайт Кремля.

До этого глава Минстроя Ирек Файзуллин обратился к Владимиру Путину с инициативой о включении мебели в стоимость ипотеки. Он также добавил, что реализация подобной инициативы позволит снизить стоимость мебели для конечного потребителя за счет ее включения в тело кредита.