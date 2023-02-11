Байден встретится с Дудой и лидерами «Бухарестской девятки» в Польше

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Президент США Джо Байден отправится с визитом в Польшу 20 февраля, там он встретится со своим коллегой Анджеем Дудой и лидерами Болгарии, Латвии, Венгрии, Словакии, Румынии, Эстонии, Чехии и Литвы. Об этом в пятницу, 10 февраля, на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

С Дудой американский лидер намерен обсудить двустороннее сотрудничество, а также коллективные усилия по поддержке Украины и «укреплению потенциала НАТО по сдерживанию». На встрече с лидерами «Бухарестской девятки» Байден подтвердит неизменную поддержку США безопасности Североатлантического альянса, заявила Жан-Пьер.

Также, по словам официального представителя Белого дома, президент Соединенных Штатов выступит с речью по случаю годовщины с момента начала специальной военной операции России на Украине, пишет ТАСС.

В минувший четверг, 9 февраля, Джо Байден сообщил, что на данный момент не рассматривает возможность поездки на Украину. Однако он допустил, что может посетить соседнюю Польшу.

До этого политолог Юрий Светов назвал «Вечерней Москве» условие для встречи президента России Владимира Путина и Джо Байдена в 2023 году. По его словам, это станет возможно, если советники лидера США решат, что это прибавит ему очков в президентских выборах.