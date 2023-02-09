Байден оценил возможность своего визита на Украину

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Президент США Джо Байден сообщил в четверг, 9 февраля, что пока не рассматривает возможность поездки на Украину. Однако он допустил, что может посетить Польшу.

— Есть вероятность того, что я могу поехать в Польшу, однако это все, — — цитирует американского лидера РИА Новости.

Недавно Байден заявил, что российская спецоперация на Украине стала «испытанием на века». Также американский лидер в очередной раз пообещал продолжать оказывать помощь украинским властям.

Накануне аналитик Fox News Ребека Коффлер назвала три главные ошибки Белого дома в стратегии по Украине. По мнению эксперта, одной из ошибок американского руководства стала неспособность мыслить наперед. Несмотря на осознание опасности поставок оружия Украине, администрация президента США уже предоставила танки Abrams и может отправить самолеты F-16.

Политолог Юрий Светов назвал «Вечерней Москве» условие для встречи Путина и Байдена в 2023 году. По его словам, это станет возможно, если советники лидера США решат, что это прибавит ему очков в президентских выборах.