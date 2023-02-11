ФБР нашли секретный документ в ходе обыска дома Майка Пенса

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Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) обнаружили один секретный документ в ходе обыска в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в городе Кармель, расположенном в штате Индиана. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил помощник американского политика.

По предоставленной им информации, агенты также изъяли еще шесть страниц документов, на которых не было грифа секретности. Как пишет газета The Washington Post, обыск продлился пять часов, он проводился с согласия бывшего вице-президента США.

По сведениям источников телекомпании CNN, в конце января секретные документы были обнаружены в частном доме Пенса в Индиане его юристом. Тогда материалы также были переданы сотрудникам ФБР.

1 февраля сотрудники ФБР пришли домой к президенту США Джо Байдену, чтобы провести обыски в рамках дела об обнаруженных у него секретных документах времен вице-президентства.

Об обнаружении секретных документов у Байдена стало известно 10 января. В тот день сотрудник одного из аналитических центров в США нашел соответствующие бумаги.