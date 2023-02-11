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Москвичей и гостей столицы предупредили о метели 11 февраля

Егор Провоторов
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Москвичей и гостей столицы предупредили о метели 11 февраля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Облачная погода, снег, местами метель, а также до 2 градусов ниже нуля ожидают жителей столичного региона в предстоящую субботу, 11 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В российской столице днем температура воздуха будет находиться в диапазоне от -2 градусов до нуля, ночью в Москве ожидается похолодание до 4 градусов мороза. В Подмосковье в дневное время суток будет от -5 градусов до нуля и снижение температуры до 7 градусов с отметкой «минус» ночью.

Синоптики также спрогнозировали ветер юго-западного направления, который будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. На сайте Гидрометцентра РФ сообщается также, что атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

На выходных москвичей ожидают небольшой мороз и слабый снег. При этом характер погоды начнет меняться уже вечером в воскресенье или в начале следующей недели. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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