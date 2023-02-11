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Приметы и советы

Вучич предсказал эскалацию конфликта на Украине в ближайшие полгода

Егор Провоторов
В мире
Вучич предсказал эскалацию конфликта на Украине в ближайшие полгода
Фото: shutterstock

Миру предстоит преодолеть самый большой кризис со времен Второй мировой войны, а в ближайшие пять или шесть месяцев ожидается сильнейшая эскалация конфликта на Украине. Таким мнением в пятницу, 10 февраля, поделился президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Prva.

— Нам предстоит самый большой кризис в мире, который мы только видели со времен Второй мировой войны. То, что было до этого, это почти ничто по сравнению с тем, что нас ожидает, — заявил сербский лидер.

Он также выразил надежду, что «некоторые люди понимают», что миру не нужна эскалация конфликта на Украине. При этом президент Сербии в интервью Prva отметил, что в ближайшие полгода мир ожидают «самые серьезные» потрясения.

Вучич в минувший вторник, 7 февраля, заявил, что ожидает «полной эскалации» конфликта на Украине. По мнению сербского лидера, танки Chellenger, Leopard и Abrams — это «отличные машины», но Вооруженным силам Украины их будет недостаточно. Вучич предполагает, что Вашингтон примет решение об отправке украинской стороне истребителей F-16.

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