Вучич заявил, что ожидает «полной эскалации» конфликта на Украине

Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич во вторник, 7 февраля, заявил, что ожидает «полной эскалации» конфликта на Украине.

— Ожидаю много плохих новостей и считаю, что важно наши личные интересы оставить в стороне, ведь у нас нет запасной Родины, — сказал глава государства.

По мнению лидера, танки Chellenger, Leopard и Abrams — это «отличные машины», но Вооруженным силам Украины их будет недостаточно. Вучич предполагает, что Вашингтон примет решение об отправке украинской стороне истребителей F-16, передает Telegram-канал RT.

До этого Вучич рассказал, что правительство страны присоединится к антироссийским санкциям только при том условии, если под угрозой окажутся национальные интересы государства. Кроме того, сербский лидер заявил, что Белград будет придерживаться политики нейтралитета и в дальнейшем.

Помимо этого, глава государства считает, что Сербия осталась без союзников в западных странах, поскольку придерживается военного нейтралитета и не желает поддерживать санкции против России.

В свою очередь политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, с помощью каких рычагов давления можно изменить мнение сербского правительства касательно введения ограничений против России.