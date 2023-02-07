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Вучич заявил, что ожидает «полной эскалации» конфликта на Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Вучич заявил, что ожидает «полной эскалации» конфликта на Украине
Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич во вторник, 7 февраля, заявил, что ожидает «полной эскалации» конфликта на Украине.

— Ожидаю много плохих новостей и считаю, что важно наши личные интересы оставить в стороне, ведь у нас нет запасной Родины, — сказал глава государства.

По мнению лидера, танки Chellenger, Leopard и Abrams — это «отличные машины», но Вооруженным силам Украины их будет недостаточно. Вучич предполагает, что Вашингтон примет решение об отправке украинской стороне истребителей F-16, передает Telegram-канал RT.

До этого Вучич рассказал, что правительство страны присоединится к антироссийским санкциям только при том условии, если под угрозой окажутся национальные интересы государства. Кроме того, сербский лидер заявил, что Белград будет придерживаться политики нейтралитета и в дальнейшем.

Помимо этого, глава государства считает, что Сербия осталась без союзников в западных странах, поскольку придерживается военного нейтралитета и не желает поддерживать санкции против России.

В свою очередь политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, с помощью каких рычагов давления можно изменить мнение сербского правительства касательно введения ограничений против России.

Украина Александр Вучич Сербия Танки
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