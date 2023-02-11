Три трамвайных маршрута задерживаются на Бауманской улице из-за ДТП на путях

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Москва, метро Бауманская Карта всех событий

В результате аварии в районе остановки «Денисовский переулок» на Бауманской улице произошла задержка трамваев № 4, 37 и 50. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В связи с возникшими ограничениями движение трамваев временно изменили. Столичных пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Позже стало известно, что движение на участке удалось восстановить.

В нескольких районах Москвы с 11 февраля этого года переместят ряд трамвайных остановок. Изменения затронут такие посадочные пункты, как «Проспект Маршала Жукова», «Пантелеевская улица», «Самотечная улица» и «Никоновский переулок».