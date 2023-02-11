«Мы делаем это в дорогих отелях»: Сябитова раскрыла пикантные подробности отношений с другом

Фото: YouTube / Эмпатия Манучи

Телеведущая Роза Сябитова уже 12 лет находится в статусе свободной женщины, однако она призналась, что имеет регулярный секс по договоренности.

По ее словам, у нее есть близкий друг, с которым она видится на праздниках и часто общается по телефону, а в случае чего он может приехать к Сябитовой в гости.

— Почему по-дружески это не сделать, если обоим хочется тряхнуть стариной? А что здесь такого? Просто мы это делаем, в отличие от вас, в дорогих отелях, с хорошим обслуживанием и так далее, — поделилась она.

При этом интимные отношения с другом — обдуманное решение двух взрослых людей, добавила знаменитость в интервью «Новому радио».

До этого популярная сваха дала несколько советов девушкам, как удержать мужа от измены. Она порекомендовала всегда стремиться внешне привлекать своего супруга. Это, по ее словам, один из действенных способов не потерять мужчину, ведь с давних времен ловкие, умные и сильные женщины являлись эталоном красоты для сильного пола.